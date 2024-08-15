В Орле отметят день российского триколора

Выставка под названием «Российский гордый триколор» пройдет в «Бунинке».



В Орле специально ко Дню Государственного флага Российской Федерации в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина будет организована выставка. Она продлится с 15 по 31 августа и будет работать под названием «Российский гордый триколор». На выставке представят статьи из газет и журналов, рассказывающие об истории флага, а также связанные с ним официальные документы, в том числе указ президента о Дне Государственного флага РФ, информация о гербе и гимне.

«Приводятся результаты изучения общественного мнения россиян об отношении к флагу, – говорят в «Бунинке». – Флаг является главным средством выражения патриотических чувств россиян. Это не праздничное украшение, а наша святыня, символ государства. Проявляя к нему бережное отношение, мы чтим тем самым свою Родину и Отечество».

В состав экспозиции включены красочные справочники и энциклопедические издания с иллюстрациями по государственной символике и геральдике России. Любопытными экспонатами станут сборниками сценариев «Читаем, учимся, играем», в которых опубликованы рекомендации проведения праздника Дня Государственного флага РФ. Желающие смогут ознакомиться с материалами журнала «Российская Федерация сегодня», который подробно рассказывает не только историю одного из главных государственных символов, но и раскрывают его смысл и значение.

«В царской России белая полоса означала свободу, синяя – Богородицу, под покровительством, которой жила страна, а красная – державность, – объясняют в областной библиотеке. – В настоящее время трактовка цветов государственного флага, осуществляемая геральдистами, изменилась. Белый цвет означает мир, чистоту и непорочность, синий – веру и постоянство, а красный символизирует энергию, силу и кровь, пролитую за Отечество».

Организаторы напоминают, что это сравнительно молодой праздник, появившийся благодаря утверждению нового символа современной России. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР постановил считать национальным стягом исторический флаг России, который тогда был описан как «полотнище с белой, лазоревой и алой полосами». Вскоре после этого в нашей стране появился новый праздник – День государственного флага России. Установлен он был в 1994 году указом президента Бориса Ельцина.

Создателем трехцветного стяга считается Петр I. В 1705 году он издал указ, обязав все торговые суда плавать только с бело-сине-красным флагом. Статус государственного был придан этому флагу только при императоре Александре III в 1883 году.

ИА “Орелград”