Режим чрезвычайно ситуации отменили в Орловской области

Особый режим был введен постановлением правительства еще весной.

Губернатор Андрей Клычков признал утратившим силу постановление правительства региона от 14 мая 2024 года № 329 «О введении режима чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе на территории Орловской области». Документ принят «в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии». Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введен с 14 мая 2024 года в связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе на территории Орловской области.

Причиной тому были заморозки, которые власти идентифицировали как опасное агрометеорологическое явление. Сильные заморозки были зафиксированы в период с 3 по 13 мая 2024 года. Режим ЧС введен для органов управления и сил Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. А обстановка, обусловленная неблагоприятными погодными условиями, была объявлена чрезвычайной ситуацией регионального характера.

Особый режим был установлен в границах всей Орловской области, без исключений. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации был назначен глава регионального департамента сельского хозяйства. Ему было поручено привлечь все силы и средства к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации. Главам Орловского муниципального округа, городских округов и муниципальных районов было рекомендовано организовать взаимодействие с предприятиями агропромышленного комплекса, пострадавшими от чрезвычайной ситуации.

Судя по статистике, принятые меры оказались эффективными. Так, по данным правительства, в агропромышленной сфере Орловской области в первом полугодии 2024 года во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 23,6 миллиарда рублей, или 113,5 процента в действующих ценах и 106,7 процента в сопоставимой оценке к показателю первой половины 2023 года.

ИА “Орелград”