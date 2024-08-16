Износ теплосетей во Мценске оценили в 75 процентов

Власти города намерены постепенно обновить коммунальные сети.

Уровень износа инженерных сетей оценили во Мценске. По данным местной администрации, он составляет: тепловых сетей – 75 процентов, сетей водоснабжения – 71,5 процента, сетей водоотведения – 67,4 процента. Высокий уровень износа инженерных сетей коммунального комплекса и неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе в городе называют основными причинами неэффективности коммунального хозяйства.

Все это приводит к тому, что потери ресурсов при эксплуатации существующих сетей превышают нормативы. Например, потери воды, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, превышают 26 процентов, а срок службы водопроводных сетей по этой причине в настоящее время в 1,5-2 раза ниже нормативного. Суммарные потери тепловой энергии в тепловых сетях достигают 11 процентов от произведенной тепловой энергии.

Кстати, общая протяженность тепловых сетей города Мценска составляет 48,4 километра. По данным мэрии, отсутствие в должном объеме замены трубопроводов по истечении 15-20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности. Следствием стал процесс роста потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Протяженность сетей водоснабжения составляет 100,98 километра, из них 88,4 километра – со сроком эксплуатации свыше 25 лет. Протяженность сетей, требующих замены от общего количества водопроводных сетей, составляет 42 процента.

Общая протяженность сетей канализации, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», составляет 71,6 километра, из них 55,9 километра – со сроком эксплуатации свыше 25 лет. Для решения данной проблемы власти города утвердили муниципальную программу капитального ремонта и замены изношенных участков сетей. Реализация программы предусмотрена с привлечением финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

«Эффективным методом реализации мероприятий по капитальному ремонту и замене ветхих сетей на системах жизнеобеспечения является программно-целевой метод, обеспечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, исполнителям, ресурсам, а также организацию процесса управления и контроля», – следует из паспорта программы. Кстати, она является частью региональной программы, в рамках которой производится модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орловской области, имеющих проектно-сметную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы.

ИА “Орелград”