В Орле создали 35 пунктов временного размещения граждан

Официальный перечень ПВР утвердила мэрия.

Администрация города Орла внесла изменения в собственное постановление «Об организации эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». В частности, в новой редакции утвержден перечень пунктов временного размещения (ПВР) населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. Уточненный перечень был составлен управлением по безопасности администрации города Орла. В соответствии с ним, всего на территории областного центра создано 35 пунктов временного размещения граждан, в которых насчитывается 7312 мест размещения: 1662 спальных места и 5650 сидячих мест.

Из них в Советском районе города Орла насчитывается 928 спальных и 600 сидячих мест (всего – 1528), в Заводском районе – 1000 сидячих и 600 спальных мест (всего – 1600), в Железнодорожном районе – 134 спальных и 1850 сидячих мест (всего – 1984), в Северном районе – 2200 сидячих мест. В соответствии с постановлением мэрии, ПВР размещаются на территории школ, общежитий, спорткомплексов, вузов, гостиниц и др. Кстати, в перечень внесены гостиницы «Орел» и «Русь», которые находятся в муниципальной собственности. Напомним, что они выставлены властями Орла на продажу. Торги назначены на 23 августа 2024 года.

Тем временем, в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева развернули пункты помощи эвакуированным жителям Курской области. Как сообщили в вузе, они организованы в студенческой поликлинике и на территории общежития №9. С 8 августа они в режиме нон-стоп принимают курян, вынужденно покинувших свои дома из-за атаки ВСУ на приграничные районы Курской области.

«Первые группы эвакуированных приняли проходящим путем 8 августа, – сообщили в ОГУ. – Прибывшим курянам была оказана психологическая и медицинская помощь, предоставлены спальные места, вода, еда и средства личной гигиены. Утром эвакуированные были перенаправлены в другие ПВР Орловской области. С 9 августа новые группы курян располагаются в пунктах временного размещения вуза на постоянной основе».

Пункты временного размещения действуют круглосуточно и работают в режиме повышенной готовности, сотрудники и студенты университета помогают эвакуированным гражданам в полном объеме. «На территориях ПВР усиленная охрана, организован пункт психологической поддержки, присутствуют все необходимые медикаменты, вода, продукты питания. Полноценно предоставляются необходимые человеческие ресурсы и гуманитарная помощь», – сообщила и.о. ректора Галина Зомитева.

ИА «Орелград»