«Квадра» рассказала, зачем перекрыли дорогу и остановили трамваи  

За 18 млн рублей обновят участок магистральной тепловой сети в Орле.

В рамках проекта в переулке Трамвайном заменят 140 метров изношенных труб диаметром 630 мм на современные, с пенополиуретановой изоляцией. Также они будут оснащены системой дистанционного контроля, чтобы оперативно находить утечки. Кроме того, специалисты заменят запорную арматуру и обновят тепловые камеры.

«Важно: работы, нацеленные на повышение надежности теплоснабжения для 20 тысяч жителей, пройдут без отключения горячей воды для 77 многоквартирных домов и 18 объектов социальной инфраструктуры», – подчеркивают в группе Орловский филиал АО “Квадра” в соцсетях.

Напомним, с 16 августа в Железнодорожном районе Орла прекращено движение трамваев. Их временно заменили на автобусы. Также перекрыто движение по улице Пушкина. Установлены соответствующие знаки с ограничениями и предупреждениями. Ниже описание маршрутов и схема установки знаков.

ИА «Орелград»