«Квадра» рассказала, зачем перекрыли дорогу и остановили трамваи  

16.8.2024 | 19:34 ЖКХ, Новости

За 18 млн рублей обновят участок магистральной тепловой сети в Орле. 

Фото: “Квадра”

В рамках проекта в переулке Трамвайном заменят 140 метров изношенных труб диаметром 630 мм на современные, с пенополиуретановой изоляцией. Также они будут оснащены системой дистанционного контроля, чтобы оперативно находить утечки. Кроме того, специалисты заменят запорную арматуру и обновят тепловые камеры.

«Важно: работы, нацеленные на повышение надежности теплоснабжения для 20 тысяч жителей, пройдут без отключения горячей воды для 77 многоквартирных домов и 18 объектов социальной инфраструктуры», – подчеркивают в  группе Орловский филиал АО “Квадра” в соцсетях.

Напомним, с 16 августа в Железнодорожном районе Орла прекращено движение трамваев. Их временно заменили на автобусы. Также перекрыто движение по улице Пушкина. Установлены соответствующие знаки с ограничениями и предупреждениями. Ниже описание маршрутов и схема установки знаков.

ИА «Орелград»

«Железнодорожный вокзал — трамвайное депо» Грузовой двор,                         ул. Ляшко,                           ул. Гаражная,                  з-д. им.Медведева,               Кинотеатр Родина, гостиница Орел, Универмаг,             пл. К. Маркса,                     ул. 1-я Посадская,            ул. Панчука, Соляной пер,    ул. Садово-Пушкарная,  Щепной рынок, Трамвайно-троллейбусное предприятие Ул. Старо-Привокзальная,    ул. Грузовая,           ул. Московская,           Красный мост, ул. Гостиная,  ул. Карачевская
«Ул. Пушкина — завод им. Медведева» Школа-интернат,                 Ж/д техникум,                     ул. Пугачева, школа № 32,          ул. Старо-Московская,    з-д им. Медведева Ул. Пушкина,              ул. Старо-Московская,  ул. Грузовая
«Железнодорожный вокзал – школа              № 35» Грузовой двор ул. Ляшко, ул. Гаражная,  з-д им. Медведева, ул. Старо-Московская, Речной пер Обувная фабрика, Женский монастырь,    Пятницкий проезд,  по требованию,         ул. Молдавская ул. 1-я Курская, ул. Старо-Московская,  ул. Грузовая,  ул. Старо-Привокзальная, Привокзальная площадь


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