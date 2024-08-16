«Квадра» рассказала, зачем перекрыли дорогу и остановили трамваи  

За 18 млн рублей обновят участок магистральной тепловой сети в Орле.
В рамках проекта в переулке Трамвайном заменят 140 метров изношенных труб диаметром 630 мм на современные, с пенополиуретановой изоляцией. Также они будут оснащены системой дистанционного контроля, чтобы оперативно находить утечки. Кроме того, специалисты заменят запорную арматуру и обновят тепловые камеры.
«Важно: работы, нацеленные на повышение надежности теплоснабжения для 20 тысяч жителей, пройдут без отключения горячей воды для 77 многоквартирных домов и 18 объектов социальной инфраструктуры», – подчеркивают в группе Орловский филиал АО “Квадра” в соцсетях.
Напомним, с 16 августа в Железнодорожном районе Орла прекращено движение трамваев. Их временно заменили на автобусы. Также перекрыто движение по улице Пушкина. Установлены соответствующие знаки с ограничениями и предупреждениями. Ниже описание маршрутов и схема установки знаков.
ИА «Орелград»
|1т
|«Железнодорожный вокзал — трамвайное депо»
|Грузовой двор, ул. Ляшко, ул. Гаражная, з-д. им.Медведева, Кинотеатр Родина, гостиница Орел, Универмаг, пл. К. Маркса, ул. 1-я Посадская, ул. Панчука, Соляной пер, ул. Садово-Пушкарная, Щепной рынок, Трамвайно-троллейбусное предприятие
|Ул. Старо-Привокзальная, ул. Грузовая, ул. Московская, Красный мост, ул. Гостиная, ул. Карачевская
|3т
|«Ул. Пушкина — завод им. Медведева»
|Школа-интернат, Ж/д техникум, ул. Пугачева, школа № 32, ул. Старо-Московская, з-д им. Медведева
|Ул. Пушкина, ул. Старо-Московская, ул. Грузовая
|4т
|«Железнодорожный вокзал – школа № 35»
|Грузовой двор ул. Ляшко, ул. Гаражная, з-д им. Медведева, ул. Старо-Московская, Речной пер Обувная фабрика, Женский монастырь, Пятницкий проезд, по требованию, ул. Молдавская
|ул. 1-я Курская, ул. Старо-Московская, ул. Грузовая, ул. Старо-Привокзальная, Привокзальная площадь