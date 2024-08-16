В орловском доме ребёнка создают яркое граффити

Рисунок украсит стену Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Маленькая страна».



Проект «Весёлый коридор: лес и его обитатели» приурочен ко дню рождения учреждения. Ему исполняется 81 год. Благодаря работе пяти организаций и пятидесяти волонтёров, сквозной проезд учреждения станет ярче. Главный принцип нанесения рисунка — раскраска по номерам. Каждый волонтёр выбирает себе номер, за которым закреплён определённый цвет, и раскрашивает соответствующие части.

Работа над реализацией уникального проекта ведётся уже четвёртый день, рассказала директор фонда «Созидание» Екатерина Сачкова. На первом этапе рисунок был перенесён на стену с помощью проектора. Сейчас под руководством дизайнера Татьяны Шалаевой волонтёры раскрашивают участки по номерам.

“Хочу сказать, что каждый волонтер вносит свой вклад в проект и у всех персонажей получается особый характер. Наш проект объединяет семьи, приходят мамы с детьми транслируя ценность и важность помощи детским домам”, – отметила Екатерина Сачкова.

Основная цель проекта — создать картину для детей, которая поможет им изучать экосистему нашего региона. Дети, проходя мимо этого рисунка, смогут считать зверей, смотреть, как растёт дерево, и получать дополнительные знания.

Завершить работу планируется до 24 августа. Проект реализует Благотворительный фонд «Созидание», стратегическим партнёром которого является ГК «ОДСК». Также идею подержали Орловское региональное отделение всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», «Социально-культурный фонд развития и инновации» и региональное общественное движение «Волонтёры культуры Орловской области».

ИА “Орелград”