Орел отказался платить за тепло в квартирах

Однако суд обязал мэрию выделить довольно крупную сумму.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» в лице ее орловского филиала к муниципальному образованию «Город Орел» в лице управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Истец просил о взыскании задолженности и неустойки в размере 4,35 миллиона рублей за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Исследовав представленные доказательства и заслушав представителей сторон, арбитражный суд установил, что с 1 января 2016 года АО «Квадра – генерирующая компания» является единой теплоснабжающей организацией в Орле. Она поставляет тепловую энергию и горячее водоснабжение потребителям с использованием закрытой системы водоснабжения на территории всего города. Между ней и собственниками и нанимателями квартир по адресам, которые компания предоставила суду, заключен публичный договор поставки.

Энергетики подсчитали, что с 2016 года они поставили в муниципальные квартиры, перечисленные в иске, тепла и горячей воды на сумму 3,48 миллиона рублей. В феврале 2024 года энергетики направили в мэрию претензию с требованием оплатить образовавшуюся задолженность, но она была оставлена без удовлетворения. Представители УМИЗ исковые требования не признали и назвали себя ненадлежащим ответчиком по делу.

По их мнению, часть жилых помещений, указанных в иске, в реестре муниципального имущества не значится. Часть квартир была снята с кадастрового учета в связи со сносом дома. По части помещений заключены договоры социального найма, часть передана в собственность граждан, а еще на часть квартир зарегистрировано право оперативного управления. Кроме того, представители мэрии указали на пропуск срока исковой давности по требованиям задолженности за период с января 2016 года по апрель 2021 года.

Суд изучил документы и уточнил данные о квартирах. В результате исковые требования были удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с муниципального образования «Город Орел» в лице управления муниципального имущества и землепользования в пользу акционерного общества «Квадра – генерирующая компания» задолженность в размере 2,3 миллиона рублей и пени в размере 837,9 тысячи рублей.

ИА “Орелград”