«Орелводоканал» напомнил о масштабном отключении

16.8.2024 | 14:05 ЖКХ, Новости

Также предприятие опубликовало список адресов, куда будут привозить воду.

Фото: УМЧС по Орловской области

Во вторник, 20 августа, с 9 до 22 часов в связи с производством работ по врезке строящегося магистрального водовода на улице Машиностроительная временно будет ограничено водоснабжение. Под отключение попадут потребители Заводского района (кроме Лужков), частично Советского района и Орловского округа (поселок Зареченский, микрорайоны «Первый», «Солнечный», «Болховский»).

Подвоз питьевой воды будет осуществляться спецтехникой по следующим адресам:

1.ул. Саханская, 2 (парковка маг. “Пятерочка”)
2.ул. Комсомольская, 356 (маг. “Стрела”)
3.ул. Комсомольская, 274 ( Эльдорадо)
4.ул. Комсомольская, 242 (парковка)
5.ул. 5-ой Орловской Стрелковой дивизии,5
6.ул. Карачевское шоссе, 94 (парковка маг. “Европа”)
7.ул. Комсомольская, 127 (перекресток с ул. МОПРа)
8.Микрорайон Зареченского ПМК (ул.Центральная,7)
9.Микрорайон Болховский (ул. Генерала Лаврова,6)
10.ул. Гагарина, 51 (парковка маг. “Перекресток”)
11.Перекресток ул. Генерала Родина-ул. Часовая
14.пер. Ипподромный-ул. Матвеева (парковка б. Семашко)
15.Областная детская больница
16.Областной перинатальный центр
17.Поликлиника №3
18.Тубдиспансер
19.Детский инфекционный стационар

Техническая вода будет доставляться по адресам:

12.ул. Генерала Жадова.2 (остановка автобусов)
13.ул. Наугорское шоссе, 52 (перекресток с ул. Цветаева)

«МПП ВКХ «Орелводоканал» приносит извинения за причиненные неудобства», – пишут в соцсетях предприятия.

ИА “Орелград”


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