«Орелводоканал» напомнил о масштабном отключении

Также предприятие опубликовало список адресов, куда будут привозить воду.

Во вторник, 20 августа, с 9 до 22 часов в связи с производством работ по врезке строящегося магистрального водовода на улице Машиностроительная временно будет ограничено водоснабжение. Под отключение попадут потребители Заводского района (кроме Лужков), частично Советского района и Орловского округа (поселок Зареченский, микрорайоны «Первый», «Солнечный», «Болховский»).

Подвоз питьевой воды будет осуществляться спецтехникой по следующим адресам:

1.ул. Саханская, 2 (парковка маг. “Пятерочка”)

2.ул. Комсомольская, 356 (маг. “Стрела”)

3.ул. Комсомольская, 274 ( Эльдорадо)

4.ул. Комсомольская, 242 (парковка)

5.ул. 5-ой Орловской Стрелковой дивизии,5

6.ул. Карачевское шоссе, 94 (парковка маг. “Европа”)

7.ул. Комсомольская, 127 (перекресток с ул. МОПРа)

8.Микрорайон Зареченского ПМК (ул.Центральная,7)

9.Микрорайон Болховский (ул. Генерала Лаврова,6)

10.ул. Гагарина, 51 (парковка маг. “Перекресток”)

11.Перекресток ул. Генерала Родина-ул. Часовая

14.пер. Ипподромный-ул. Матвеева (парковка б. Семашко)

15.Областная детская больница

16.Областной перинатальный центр

17.Поликлиника №3

18.Тубдиспансер

19.Детский инфекционный стационар

Техническая вода будет доставляться по адресам:

12.ул. Генерала Жадова.2 (остановка автобусов)

13.ул. Наугорское шоссе, 52 (перекресток с ул. Цветаева)

«МПП ВКХ «Орелводоканал» приносит извинения за причиненные неудобства», – пишут в соцсетях предприятия.

ИА “Орелград”