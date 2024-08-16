Подрядчик довел Колхозный мост до экватора

Мэр Орла сообщил, что объект уже готов на 50%.

Юрий Парахин поделился сведениями со стройплощадки, которую посетил 16 августа, в соцсетях.

«В ближайшее время планируется снятие верхнего слоя асфальта на подходах со стороны ул. Колхозной. После этого бригада протянет трассы электросетей, сетей связи, ливневой канализации и проведёт подготовительные работы перед укладкой асфальта», – сообщил мэр Орла.

По словам Юрия Парахина, на объекте трудятся около 60 рабочих с привлечением 12 единиц техники.

В конце июня говорили об общей готовности объекта на уровне 25%. Подрядчик – ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Цена контракта – 274 миллиона 522 тысячи 802 рубля 3 копейки. Ввод в эксплуатацию намечен на февраль 2025 года. Однако мэр и губернатор несколько раз заявляли, что работы идут с опережением графика.

Напомним, именно «УПМК-22» завершала строительство Красного моста в Орле, растянувшееся почти на три года, а также построила мост у населенного пункта Тайоное.

ИА “Орелград”