В Орловскую область прибыли 3000 курян

16.8.2024 | 15:15 Новости, Общество

Поток несколько уменьшился, но ситуация снова изменилась, отметил Андрей Клычков.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Губернатор Орловской области назвал оперативные данные в ходе прямого эфира 16 августа.

«1617 человек на 8 утра сегодняшнего дня», – сообщил Андрей Клычков.

По его словам, в статистику умышленно не включают тех, кто переехал к родственникам или нашел жилье самостоятельно.

«Мы оцениваем количество гораздо более чем 3000 человек. В первые дни у нас в сутки поступало по 200-300 человек. Два дня назад первое было снижение потока, уже менее 100 человек прибыло. Сегодня ночью опять увеличился поток».

В основном прибывают женщины, пенсионеры, дети, последних 520. Информацию о пунктах приема вынужденных переселенцев и контактных телефонах размещают в магазинах и на заправках по дороге из Курской области.

«Город Орел принял  на себя огромную нагрузку и справился с ней очень достойно», – оценил Андрей Клычков.

ИА “Орелград”


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