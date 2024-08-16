Состоялась встреча с собственниками пострадавших от беспилотника квартир

О ходе работ рассказали чиновники администрации Орловского округа и застройщик.

«Управляющий директор ПАО «Орелстрой» Владислав Гефель отметил, что работы по ремонту фасада начались в кратчайшие сроки. Также специалисты обследовали квартиры и в настоящий момент завершают необходимые расчеты. На следующей неделе жильцы смогут обратиться в отдел качества застройщика по вопросу проведения ремонта», – сообщает в соцсетях ГК ОДСК.

Напомним, в ночь со 2 на 3 августа в один их домов в Болховском микрорайоне врезались два беспилотных летательных аппарата. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, были повреждены два десятка окон. Обязательства по ремонту взял на себя застройщик, также он предоставил жилье семье, квартира которой наиболее пострадала. С покупкой новой мебели и техники должен помочь Орловский округ, информировал глава региона. Губернатор заявлял, что пострадавших в ходе атак не было, однако на следующий день СКР сообщил об одном травмированном и начале расследования.

ИА “Орелград”