Школьники из Курской области получат форму и канцелярские принадлежности

Такое поручение дано губернатором Орловской области.

Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 16 августа отметил, что родителей заставлять не будут. Но места в учреждениях образования выделят. Курянам нужно «выдохнуть», считает Андрей Клычков. Следует начать обустраивать быт здесь, а потом – будет понятно.

«До 27 числа нашим районам поручили, чтобы по всем детям провели работу по приему заявлений. Мы заставить никого не можем и не будем этого делать, но мы подготовим сейчас поручение, чтобы все дети были распределены по детским садам, школам, спо и вузам. Более того, с главами мы разговариваем, поручение это будет: всех детей одеть в школьную форму, выдать необходимые принадлежности. Чтобы все дети пошли организованно и подготовлено в школу».

По словам Андрея Клычкова, информацию о зачислении детей в организации образования можно получить в каждом ПВРе. Также ведется работа с Министерством образования, чтобы студенты из Курской области смогли продолжить обучение в орловских сузах и вузах.

ИА “Орелград”