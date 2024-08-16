В Нарышкинской колонии продолжаются чистки

16.8.2024 | 16:38 Криминал, Новости

Орловский СКР сообщил о возбуждении очередного дела.

Фото прокуратуры Орловской области

В его основу легли материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УФСИН по Орловской области. Фигурантом дела о превышении полномочий стал  заместитель начальника и инспектор отдела безопасности ФКУ ИК-5.

Предварительно установлено, что в мае 2024 года подозреваемые с целью поднятия авторитета по службе, а также создания видимости компетентности, выполнили незаконный приказ начальника указанного отдела и уничтожили ранее изъятые в ходе обыска мобильные телефоны и иные запрещенные предметы. Так они симулировали своевременность и полноту исполнения обязанностей по контролю режима отбывания наказания осужденными.

В мае было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий  в отношении начальника отдела безопасности и начальника ФКУ ИК-5.  В марте фигурантом дела стал один из инспекторов, который за вознаграждение передавал запрещенные предметы. Примечательно, что в начале года бывший начальник ФКУ ИК-5 получил приговор за взятку. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 4,8 млн рублей.

ИА “Орелград”


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