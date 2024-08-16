В Орловской области появится спецотделение для пьяных

Областные власти скорректировали структуру социальных учреждений.

Нормативы штатной численности организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области, скорректировало региональное правительство. Уже в ближайшее время появятся новые штатные единицы. Как следует из аналитического обзора, подготовленного специалистами производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, с 1 сентября 2024 года в структуру организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области, включается специализированное отделение.

Речь идет о центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. Специализированное отделение создается для помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. В штат новой структуры будут включены: заведующий отделением, медицинские сестры, помощники по уходу, уборщики служебных помещений, кастелянша, специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией.

Скорректированы и нормативы штатной численности для центров социального обслуживания, в том числе комплексных. В структуру отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов включена должность «главный специалист (организатор ухода)». Одна такая штатная единица рассчитана на 30 получателей социальных услуг в рамках системы долговременного ухода, то есть один работник должен ухаживать не более чем за 30 пенсионерами и инвалидами.

«Увеличено количество штатных единиц по должности «специалист по социальной работе» в отделении социальной реабилитации для инвалидов детства молодого возраста – с двух до четырех», – отмечают аналитики.

ИА “Орелград”