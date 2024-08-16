В Орловской области пересмотрели прожиточный минимум

16.8.2024 | 12:16 Новости, Экономика

Соответствующее постановление правительства региона подписано 15 августа.

Фото: ИА «Орелград»

Эта величина и показатели для основных социально-демографических групп населения установлены на 2025 год, сообщает Портал Орловской области. Прожиточный минимум на душу населения в регионе – 16 492 рубля (для трудоспособного населения – 17 976 рублей, для пенсионеров – 14 183 рубля, а для детей — 15 997 рублей). Эти цифры влияют на размер пособий и иной поддержки населения.

Величина прожиточного минимума определяется на основе данных  статистики об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а также расходов по обязательным платежам и сборам. С 1 января 2021 года размер федерального прожиточного минимума на душу населения рассчитывается с учётом медианного подушевого дохода за предыдущий год. Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 109 % от прожиточного минимума на душу населения, для пенсионеров — 86 %, а для детей — 97 %.

ИА “Орелград”

 


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