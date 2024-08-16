Вести газ к студенческому кампусу будет орловская компания

Значимый образовательный проект вошел в активную фазу строительства.

Директор ООО «СУ №5», входящего в состав ГК ОДСК, Илья Жуков сообщил в интервью «Орловскому вестнику», что компания обеспечит доставку к кампусу газа.

«Сегодня важным стратегическим проектом для нас является строительство межвузовского кампуса в Орле. Наша организация взяла на себя обязательства по строительству сетей газораспределения», – сообщил Илья Жуков.

Он отметил, что «СУ №5» являемся ключевым партнером АО «Газпром газораспределение Орел». Сейчас занимается газификацией и догазификацией на нескольких объектах.

Церемония закладки капсулы времени на месте будущего студенческого кампуса на улице Скворцова в Орле прошла в сентябре 2023 года. В июле 2024 года выдано разрешение на строительство. Проект включает учебно-лабораторный корпус и общежития на 1500 мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и рекреационными зонами. Завершить строительство планируется в 2026 году. Сообщалось, что на реализацию проекта выделено федеральное финансирование в размере 10 млрд рублей. Строительство этого объекта ведётся под контролем публично-правовой компании “Единый заказчик в сфере строительства„». Генеральный подрядчик – ООО «Смарт Менеджмент». Кампус должен объединить студентов и преподавателей из шести университетов.

ИА “Орелград”