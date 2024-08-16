В Орловской области предложили наказывать за склонение к абортам

Инициативу обсудили на заседании профильного комитета облсовета.

С инициативой выступил депутат регионального парламента Владимир Филонов, сообщает пресс-служба заксобрания. Она касается законопроекта Орловской области № 490-7 «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Орловской области». Владимир Филонов пояснил, что подобные меры приняты в 14 субъектах РФ и направлены на улучшение демографической ситуации. Он также отметил, что каждая женщина имеет право отказа от материнства. Однако часто молодые женщины делают выбор не в пользу рождения ребёнка из-за «доброжелательных» советов. Владимир Филонов указал на отсутствие в законодательстве правовых механизмов защиты беременных от агрессивного давления, направленного на понуждение сделать аборт.

Депутат облсовета Алина Воропаева отметила, что не видела открытой пропаганды искусственного прерывания беременности. Её поддержала депутат Орловского городского Совета Марина Франко. Она уточнила, какое количество женщин принимало участие в работе над проектом этого закона? Франко также высказала мнение, что право выбора материнства должно оставаться за женщиной. Председатель комиссии по демографии, здравоохранению и социальной политике Общественной палаты Орловской области Марина Горяйнова акцентировала внимание на необходимости повышенного контроля за реализацией этого проекта.

Парламентарии интересовались, какие меры воздействия будут применяться за нарушения. Владимир Филонов пояснил, что за склонение абортам будет установлена административная ответственность. К таким действиям относятся понуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путём уговоров, просьб, предложений, подкупа, обмана, убеждения, выдвижения требований.

ИА “Орелград”