Малый бизнес захватил почти треть оптовой торговли

Статистики оценили торговый оборот внутри Орловской области.

В Орловской области оборот оптовой торговли в январе-июне 2024 года сложился в сумме 133,3 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 1,5 процента меньше, чем было годом ранее. Такие данные привел Орелстат. Представителями малого предпринимательства за отчетный период времени было сформировано 29,1 процента оборота оптовой торговли всего региона. То есть без малого треть данного рынка оказалась захвачена малым бизнесом.

Оборот розничной торговли в первой половине 2024 года составил 102,1 миллиарда рублей, и в сопоставимых ценах на 6,4 процента превзошел показатель соответствующего периода предыдущего года. По подсчетам Орелстата, только в июне текущего года в Орловской области в розницу было реализовано различных товаров на общую сумму 17,8 миллиарда рублей. Показатель июня 2023 года в этом отношении превзойден на 5,1 процента.

Статистики также подсчитали, что розничный торговый оборот в текущем году на 97,2 процента сформирован торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Таким образом, доля розничных рынков и ярмарок в торговом розничном обороте составила 2,8 процента. Годом ранее она была чуть выше – в январе-июне 2023 года на ярмарки и рынки пришлось 2,9 процента всех розничных продаж. Соответственно, магазины разного рода контролировали тогда 97,1 процента розничного рынка.

«В структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 47,4 процента, на непродовольственные товары – 52,6 процента (в январе-июне 2023 года – 48,1 и 51,9 процента соответственно), – следует из данных Орелстата. – В июне 2024 года – 48 и 52 процента, в июне 2023 года – 48,7 и 51,3 процента соответственно. По сравнению с январем-июнем 2023 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 4 процента, второй – на 8,6 процента».

ИА “Орелград”