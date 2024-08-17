В Орле усилят контроль за студенческой миграцией

Силовики встретились с представителями орловских вузов.

Представители регионального Управления по вопросам миграции провели рабочую встречу с представителями органов исполнительной власти и высших учебных заведений. По сообщению пресс-службы УМВД России по Орловской области, они обсудили вопросы учебной миграции, ее влияния на миграционную и криминогенную обстановку на территории региона, а также порядок действий должностных лиц учебных заведений для контроля за иностранными учащимися.

К слову, в Орловской области в январе-мае 2024 года сложилось отрицательное сальдо миграции: в регион прибыло на 613 человек меньше, чем выбыло. По данным Орелстата, миграционный отток населения сложился в рамках межрегиональной миграции: в другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 586 человек больше, чем прибыло в регион. Сальдо международной миграции составило минус 27 человек.

В этом году Орловскую область в целом покинули 4403 человека, а прибыло в нее 3790 человек. Миграция в пределах России выглядит так: 3837 орловцев переехали в другие регионы страны на постоянное место жительства, а пополнил население Орловской области 3251 человек, перебравшийся сюда из других уголков нашей страны. Обмен жителями со странами СНГ составил: 533 выбывших из Орла и 539 прибывших сюда. Из других зарубежных стран на Орловщину в этом году перебралось 57 человек, а уехали «навсегда» за рубеж 33 орловца. То есть в плане международной миграции без учета стран СНГ сальдо пока является положительным.

В свете обострения ситуации в Курской области можно ожидать, что сальдо миграции вновь станет положительным. Орловская область активно принимает и размещает у себя граждан, эвакуированных из приграничных районов Курской области из-за атаки ВСУ. Подобный всплеск миграции регистрировался в 2022 году после начала специальной военной операции, когда на Орловщину прибыло несколько тысяч человек с Украины бежавших от войны. Многие из них осели в Орловской области.

ИА “Орелград”