Орловцев осудили за хищение с поля кукурузы

Перед судом предстали мужчина и женщина.

Вступило в силу постановление Урицкого районного суда Орловской области, перед которым предстали двое местных жителей: мужчина и женщина. Органы предварительного расследования обвиняли их в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Было установлено, что в феврале 2024 года женщина предложила мужчине совершить хищение зерна кукурузы с поля, принадлежащего местному сельхозпроизводителю. Мужчина дал свое согласие, после чего подельники распределили роли.

К полю они прибыли на автомобиле марки ВАЗ-210540, с прицепом, но без государственного регистрационного знака. За рулем находился мужчина, а женщина показывала ему дорогу. Остановились они примерно в 25 метрах от автодороги Кремль – Глинки. С собой подельники захватили полимерные мешки, в которые и начали складывать кукурузу. Мешки они загрузили в автоприцеп. По оценкам следствия, всего злоумышленники похитили не менее пяти мешков кукурузы.

Общий вес похищенного следствие оценило в 680 килограммов. Фигурирующая в материалах дела стоимость 1 килограмма кукурузы была оценена в 11 рублей 62 копейки. Таким образом, похитители причинили собственнику кукурузы материальный ущерб на общую сумму 7901 рубль 60 копеек. С места совершения преступления они скрылись. Владельцем поля является известный агрохолдинг, но даже на столь малый, по его меркам, материальный ущерб организация закрывать глаза не стала.

Органами предварительного расследования действия подсудимых были квалифицированы как тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В ходе судебного производства адвокат подал ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении обоих подсудимых и назначении каждому из них меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Представитель агрохолдинга не возражал против удовлетворения ходатайства. Не последовало возражений и от государственного обвинителя. В результате похитители кукурузы получили по 20 тысяч рублей судебного штрафа.

ИА “Орелград”