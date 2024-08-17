Орловец избил бывшую жену на глазах у детей

За содеянное на мужчину было заведено уголовное дело.

Житель Орла отделался лишь небольшим штрафом за нанесение побоев своей бывшей супруге. Решение по уголовному делу в отношении него уже вступило в законную силу. Инцидент произошел в одной из квартир на территории Северного района областной столицы. Было установлено, что подсудимый нанес побои потерпевшей, причинившие ей физическую боль, но не повлекшие серьезных последствий для здоровья.

Как следует из материалов дела, в тот день в гости к подсудимому пришла его бывшая супруга с двумя детьми. Она хотела, чтобы дети пообщались со своим отцом. Женщина зашла в детскую комнату, чтобы взять прописи, после чего направилась к выходу. Проходя мимо нее, экс-супруг неожиданно и беспричинно нанес ей левой рукой удар по затылку, после чего несколько раз ударил ее ногой в область груди, а затем снова нанес ей удар рукой по голове.

Женщина испытала сильную физическую боль, не говоря уже о том, что бывший супруг учинил расправу над ней на глазах двоих маленьких детей. Подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме и попытался объяснить причину своей агрессии. С его слов, он попросил бывшую жену принести ему домой некие документы. Она пришла, но документы не принесла и ничего ему по этому поводу не ответила. Тем самым, заявил подсудимый, экс-супруга его спровоцировала.

Он признался в том, что несколько раз ударил женщину в присутствии детей, после чего она заплакала и ушла. Помимо признательных показаний подсудимого, его виновность была подтверждена показаниями потерпевшей, а также исследованными в судебном заседании доказательствами. Женщина рассказала, что экс-супруг ударил ее без причины. От нанесенных ударов у нее закружилась голова, были приступы тошноты.

В тот же день она обратилась в травмпункт, где ей выдали справку с диагнозом «ушиб мягких тканей головы». Затем обратилась в полицию с заявлением, в котором просила привлечь экс-супруга к ответственности. В возбуждении уголовного дела сначала было отказано в связи с «отсутствием события преступления». Затем дело все-таки завели. Суд квалифицировал действия подсудимого по части 1 статьи 116.1 Уголовного кодекса РФ.

ИА “Орелград”