В Орловской области мировые суды рассматривают по 10 000 дел в месяц

Текущая статистика судопроизводства даже уступает прошлогодней.

В Орловской области в первом полугодии 2024 года в судебные участки мировых судей поступило на рассмотрение 62 578 гражданских дел, а остаток неоконченных дел на конец отчетного периода составил 1701 дело. Такие данные озвучила пресс-служба Орловского областного суда. Мировые суды в среднем рассматривают примерно по 10 с небольшим тысяч дел в месяц. Годом ранее нагрузка была еще больше – в 2023 году за его первую половину в мировые суды на рассмотрение поступило 65 257 гражданских дел, а в остатке неоконченных числилось 2103 дела.

«Таким образом, в первом полугодии 2024 года количество поступивших к мировым судьям гражданских дел уменьшилось на 2679 дел, или на 4,1 процента, – констатирует пресс-служба Орловского облсуда. – Значительную часть принятых к производству мировыми судьями дел составляют дела, возникающие из жилищных правоотношений – 22 395, или 64,2 процента от общего числа поступивших дел».

Прочие иски легли в основу 38 551 дела. Речь идет о спорах, возникающих из семейных и трудовых правоотношений, связанных с правом собственности на землю и землепользованием, защитой прав потребителей, взысканием задолженности по договору займа и кредитному договору и иных делах. На такие прочие иски пришлось 38,4 процента от общего числа поступивших дел. Для сравнения, за 6 месяцев 2023 года в мировые суды поступило 28 541 дело о жилищных ссорах, и тогда их доля составляла 43,7 процента.

То есть по сравнению с прошлым годом изменилась структура споров. Исков о жилье стало намного больше, а дел прочих категорий, напротив, стало заметно меньше. Заявленные требования в этом году были удовлетворены мировыми судами по 61 258 делам, что составляет 99,34 процента от количества оконченных производством дел с вынесением решения или судебного приказа. Примерно такой же показатель был зарегистрирован и в 2023 году.

ИА “Орелград”