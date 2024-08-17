В Ливнах перевозчикам выделят 4 миллиона рублей

17.8.2024 | 17:03 Закон и порядок, Новости

Местные власти объявили о проведении конкурсного отбора.

ИА “Орелград”

Ливенские власти распорядились о проведении конкурса на предоставление в 2024 году субсидий. Они предназначены для возмещения части затрат пассажирским перевозчикам, которые работают на муниципальных маршрутах и имеют заключенные договоры с мэрией. В рамках конкурса будут распределены субсидии на возмещение части затрат, понесенных перевозчиками в июле, августе, сентябре и октябре. Поддержку власти оказывают в связи с тем, что перевозчики недосчитываются потенциальной выручки от работы на нерентабельных маршрутах.

Прием заявок от соискателей, а субсидии будут распределены путем конкурсного отбора, продлится по 23 августа. Принимают их в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны. Общий объем распределяемой субсидии установлен в размере 4 миллиона рублей, выделять будут по 1 миллиону за каждый месяц – июль, август, сентябрь и октябрь. Средства будут выделены из муниципального бюджета. Соответствующее решение по инициативе мэрии ранее приняли депутаты Ливенского горсовета.

Протоколы с подведением итогов конкурсного отбора власти обещают ежемесячно публиковать на своем сайте в открытом доступе. Субсидии положены юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров. Цель данной меры поддержки местные власти видят в «обеспечении бесперебойного функционирования общественного транспорта на муниципальных маршрутах города Ливны».

Субсидия предоставляется для возмещения документально подтвержденных затрат на горюче-смазочные материалы и автозапчасти, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, заработную плату работников перевозчика. Обязательным условием для получения субсидии является наличие действующего муниципального контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров. Интересно, что по условиям перевозчикам запрещено приобретать на средства субсидии иностранную валюту.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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