Орловский суд изучил дело о ремонте трассы Москва – Киев

Иск от имени Орловской области подало казенное учреждение «Орелгосзаказчик».

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению субъекта Российской Федерации, то есть Орловской области в лице казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик», к обществу с ограниченной ответственностью «Газ Ресурс» из Воронежской области. Истец ставил вопрос о взыскании с ответчика крупной пени по государственному контракту.

Из материалов дела следует, что еще в апреле 2021 года между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и ООО «Газ ресурс» был заключен контракт. Воронежская компания приняла на себя обязательства по реконструкции автомобильной дороги «Москва – Киев – Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы». Работы должны были пройти в границах Кромского района Орловской области. Цена контракта составила в текущих ценах 152,25 миллиона рублей.

В целях обеспечения исполнения контракта компания «Газ Ресурс» предоставила банковскую гарантию на сумму 45,67 миллиона рублей и на срок по 3 января 2022 года. Работы подрядчиком были выполнены частично. Заказчик принял их на общую сумму 102,05 миллиона рублей. В остальной части спор об объеме и качестве выполненных работ сейчас также рассматривается арбитражным судом, но в рамках другого дела. В данном случае заказчик в январе 2023 года направил подрядчику претензию с требованием оплатить неустойку в размере 4,49 миллиона рублей. Подрядчик оставил ее без исполнения.

Урегулировать спор в досудебном порядке сторонам не удалось. Поэтому был подан иск. Суд исковые требования удовлетворил частично. Он пришел к выводу о том, что заявленная сумма неустойки чрезмерно велика. По его мнению, штраф в размере 100 000 рублей полностью компенсирует потери истца в связи с несвоевременным исполнением ответчиком обязательств. На такую сумму арбитраж и оштрафовал подрядчика, посчитав, что такой штраф «является справедливым, достаточным и соразмерным, поскольку служит средством, обеспечивающим исполнение обязательства, а не средством обогащения за счет должника».

ИА “Орелград”