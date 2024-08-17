В Орловской области займутся антитабачной пропагандой

Население узнает о вреде потребления табака и вредном воздействии табачного дыма.

Правительство Орловской области утвердило порядок информирования местного населения о вреде потребления табака и никотинсодержащей продукции, вредном воздействии окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции. Соответствующее постановление утвердил временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов. Для реализации поставленной задачи планируется проводить целенаправленные информационные кампании, в том числе с привлечением средств массовой информации. Курировать процесс будет региональный департамент здравоохранения.

Сведения до орловцев планируется доводить по нескольким направлениям. Прежде всего, жители региона узнают о масштабах потребления табака и никотинсодержащей продукции на территории Орловской области. Такую информацию департамент здравоохранения и медицинские учреждения будут обязаны публиковать на своих сайтах не реже 1 раза в полугодие (за первое полугодие – в июле текущего года, за второе полугодие – в феврале года, следующего за отчетным). Далее о них доведут информацию о последствиях потребления табака и вредном воздействии табачного дыма.

Также департамент будет озвучивать данные о планируемых и реализуемых им антитабачных мероприятиях. В первом случае информация о них должна появляться на официальных сайтах департамента и учреждений здравоохранения в срок не позднее 7 календарных дней до даты проведения мероприятия, во втором – не позднее чем через 3 дня после их проведения. Последнее направление представляет собой «сведения о возможности получения консультативной индивидуальной телефонной помощи в отказе от потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

В данном случае необходимая информация будет размещена на стендах, установленных в общественных местах, в том числе в бюджетных учреждениях здравоохранения. Не реже одного раза в год департамент должен отчитываться об эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение вредного воздействия табачного дыма. «Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации осуществляется по решению департамента не реже одного раза в три года», – говорится в документе.

ИА “Орелград”