В Орловской области будут бороться с бедностью

Особое внимание уделят бедности многодетных семей.

Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году – такая цель поставлена в актуализированном паспорте государственной программы «Социальная поддержка граждан в Орловской области». Повышать уровень благосостояния местного населения областные власти планируют за счет мер социальной поддержки.

Социальные выплаты и субсидирование призваны снизить некоторые собственные расходы малообеспеченных граждан. Например, за счет компенсации части платежей за услуги ЖКХ. Задействованы и другие механизмы борьбы с бедностью. Так, с 2021 года на территории региона предоставляется государственная социальная помощь на основании социального контракта на условиях софинансирования из федерального бюджета.

«По итогам 2023 года 54 процента граждан из числа охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, по которым проведена оценка среднедушевого дохода семьи, увеличили свой доход в сравнении с доходом до заключения социального контракта. У 31 процента граждан доход превысил величину прожиточного минимума», – следует из официальных данных правительства региона.

По данным Орелстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников орловских организаций в мае 2024 года составила 55 165 рублей. По сравнению с апрелем 2024 года она увеличилась на 5,9 процента, а по сравнению с маем предыдущего года увеличилась на 17,4 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2024 года выросла по сравнению с маем 2023 года на 8,8 процента.

Самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-мая 2024 года сложился в организациях финансовой и страховой сферы – 82,8 тысячи рублей, что в 1,6 раза превышает среднеобластной уровень. На предприятиях по транспортировке и хранению платят по 61,3 тысячи рублей (119,5 процента к средней по области), на сельскохозяйственных предприятиях – 58,3 тысячи рублей (113,6 процента), на обрабатывающих предприятиях – 57,8 тысячи рублей (112,7 процента).

В сфере государственного управления по итогам января-мая средняя зарплата сложилась в размере 56,2 тысячи рублей (109,6 процента), на предприятиях по информации и связи – 53,8 тысячи рублей (104,9 процента). Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 29,9 тысячи рублей (58,3 процента от среднеобластного уровня), у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 32,6 тысячи рублей (63,5 процента), у работников, занятых административной деятельностью, – 36,6 тысячи рублей (71,3 процента).

ИА “Орелград”