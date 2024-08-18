Госимущество будут продавать по минимальной цене

Правительство Орловской области утвердило правила таких продаж.

Правительство региона утвердило порядок заключения договора купли-продажи государственного имущества Орловской области по минимально допустимой цене. Документ опубликован на официальном портале правительства. Согласно ему, договор с покупателем государственного имущества Орловской области по минимально допустимой цене либо лицом, признанным единственным участником продажи по минимально допустимой цене, заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.

От имени региона на такие действия уполномочен департамент государственного имущества и земельных отношений. Речь идет об имуществе, включенном в программу приватизации. Указанный департамент уполномочен правительством осуществлять функции продавца приватизируемого имущества Орловской области. Денежные средства для его оплаты перечисляются на счет продавца, указанный в информационном сообщении о проведении продажи, в сроки, предусмотренные договором.

«Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в информационном сообщении о проведении продажи государственного имущества Орловской области, подтверждающей поступление средств в размере и сроки, предусмотренные договором», – говорится в постановлении правительства региона.

Напомним, ранее Орловский облсовет народных депутатов внес изменения в региональное законодательство, включив в него новый способ приватизации, а именно продажу по минимально допустимой цене взамен приватизации без объявления цены.

Как уже рассказывал «Орелград», в апреле этого года Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» в части уточнения условий отчуждения публичного имущества. Продажа государственного или муниципального имущества по минимально допустимой цене была введена вместо продажи имущества без объявления цены. Она осуществляется, если продажа имущества посредством публичного предложения не состоялась.

«При этом минимальная цена государственного или муниципального имущества устанавливается в размере 5 процентов от цены первоначального предложения, указанной в информационном сообщении о продаже, – следовало из пояснительной записки к законодательной инициативе. – Предельный размер повышения цены продаваемого государственного или муниципального имущества не ограничен. Покупателем признается лицо, которое в ходе приема заявок предложило наибольшую цену такого имущества».

ИА “Орелград”