Под Орлом фермера обязали вернуть купленную им землю

Как установил суд, сделка была совершена с нарушением закона.

Редкое дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области. Иск подал заместитель прокурора региона, выступивший в интересах муниципального образования «Колпнянский район Орловской области». Ответчиками выступили администрации Колпнянского района и глава местного крестьянско-фермерского хозяйства. Прокурор просил о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Как следует из материалов дела, еще в 2021 году на основании постановления администрации Колпнянского района были проведены торги по продаже земельного участка площадью 4106 квадратных метров. Участок расположен в деревне Гуляево Ярищенского сельского поселения. Его категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Победителем аукциона был признан глава КФХ, предложивший за земельный участок наибольшую цену – 107 439 рублей. Затем администрацией Колпнянского района с главой КФХ был заключен договор купли-продажи земельного участка за указанную сумму. Фермер покупку оплатил полностью. В июле 2021 года участок был передан ему, после чего в ЕГРН была внесена запись о регистрации права собственности.

Однако недавно прокуратура провела проверку исполнения администрацией Колпнянского района требований земельного законодательства. Были выявлены нарушения при продаже земельного участка главе КФХ. По мнению надзорного органа, местные чиновники не имели права продавать такой участок. Земельный кодекс РФ не предусматривает предоставление в собственность участков, предназначенных для размещения зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Иск был удовлетворен. Суд постановил признать недействительным договор от 2021 года купли-продажи участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Главу крестьянско-фермерского хозяйства обязали возвратить администрации Колпнянского района спорный участок, а администрацию Колпнянского района обязали вернуть главе КФХ уплаченную им сумму, то есть денежные средства в размере 107 439 рублей. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

ИА “Орелград”