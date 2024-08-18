Раскаявшегося алиментщика отправили исправляться

Житель Болховского района отработает алименты по приговору.

Как сообщает Болховский районный суд, вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя. За неуплату алиментов ему назначено наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 10 процентов. Ранее в отношении данного гражданина был вынесен судебный приказ. Его обязали ежемесячно выплачивать треть своего дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка до достижения им совершеннолетия.

Однако родитель оказался нерадивым, долгое время уклонялся от уплаты алиментов без уважительных причин. Сначала его привлекли к административной ответственности, но так как он и после этого продолжил уклоняться от уплаты, на него завели уголовное дело. В судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся. Несмотря на это, его отправили на исправление трудом. При назначении наказания суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие смягчающих, в том числе раскаяние в содеянном.

«Изучив представленные доказательства, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно), – сообщили в суде. – Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке».

Тем временем другой житель региона был наказан за уклонение от обязательных работ. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП России, мужчина также является должником по алиментам. За уклонение от уплаты он был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ. Всего в отношении него заведено 14 исполнительных производств о привлечении к административной ответственности в виде 20 часов обязательных работ по каждому производству.

«Однако должник без уважительных причин в положенный срок так и не приступил к отбытию наказания, на предприятие для отработки общественных работ не явился, – сообщили в службе судебных приставов. – Следствием такой беспечности стало составление в отношении должника нескольких протоколов об административном правонарушении. Суд вынес решение о назначении наказания в виде 6 суток административного ареста».

В ведомстве подчеркнули, что административный арест не освободил данного гражданина от отбытия наказания в виде обязательных работ. Отсидев под арестом, он тут же приступил к обязательным работам.

«В настоящее время мужчина следит за чистотой на улицах родного города», – констатировали в УФССП.

ИА “Орелград”