На границе с Курской областью разрешили бить кабана

Специалисты заявили о возможной угрозе заноса АЧС.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. В соответствии с ним охотникам разрешено добыть 12 особей кабана обоих полов и всех возрастов. Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: по 12 сентября 2024 года. Способ регулирования: способы, исключающие нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающие сохранность среды их обитания.

«При осуществлении охоты запрещается добыча кабанов загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов», – сообщается в приказе.

Для добычи кабана разрешается использовать охотничье огнестрельное оружие. Определены и способы использования добычи: уничтожение в соответствии с законодательством Российской Федерации о ветеринарии или личное потребление после получения отрицательного результата на заболевание.

Дело в том, что причиной отстрела кабана является возникшая угроза заноса на территорию Орловской области вируса африканской чумы свиней. Дикие кабаны являются главными переносчиками этого заболевания. Домашние свиньи при выявлении у них такого диагноза подлежат немедленному изъятию и уничтожению. Решение о регулирования численности охотничьих ресурсов из-за угрозы возникновения и распространения АЧС было принято на основании писем Управления ветеринарии Орловской области и Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Приказом установлены территории охотничьих угодий, на которых разрешается добыча кабана. В список, в частности, включены охотничьи угодья Орловской областной общественной организации охотников и рыболовов в Троснянском районе, который граничит с Курской областью. Кроме того, добывать кабана разрешили в Хотынецком, Колпнянском, Шаблыкинском, Малоархангельском и Должанском районах.

ИА “Орелград”