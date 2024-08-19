Водителей орловских чиновников простимулируют

Уточнен порядок премирования за добросовестную работу, а также по итогам работы за год.

Изменения внесены в постановление правительства региона от 1 ноября 2019 года № 609 «Об оплате труда и материальном стимулировании работников бюджетных учреждений Орловской области, осуществляющих транспортное обеспечение органов государственной власти Орловской области, подведомственных администрации губернатора и правительства Орловской области». Грубо говоря, речь идет о тех работниках, которые отвечают за служебный транспорт чиновников областной администрации.

Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Из него следует, что правительство региона уточнило порядок премирования работников и руководителей указанных учреждений за добросовестную работу, а также по итогам работы за год. Так, при наличии более чем 55 отработанных дней за три месяца, предшествующих дню выплаты, премия выплачивается в размере 100 процентов от установленного приказом учреждения размера.

Указанные три месяца будут рассчитываться с учетом количества дней очередного оплачиваемого отпуска. При наличии от 40 до 55 включительно отработанных дней за три месяца размер премии составляет уже 75 процентов, при наличии от 30 до 39 отработанных дней – 50 процентов. «Премия не выплачивается при наличии менее 30 отработанных дней за три месяца, предшествующих дню выплаты премии», – отмечают также аналитики.

Единовременное разовое премирование работников осуществляется по приказу учреждения за счет средств областного бюджета в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Также предусмотрены стимулирующие выплаты к профессиональным праздникам, государственным и региональным праздникам. Согласно постановлению, общая сумма премий, выплачиваемых работнику по перечисленным выше основаниям, не может превышать суммы 5,5 месячного денежного содержания в год. Выплаты единовременного разового премирования возможны только по согласованию с администрацией губернатора и правительства Орловской области.

ИА “Орелград”