На Орловщине для инвесторов создали систему обратной связи

Всего предусмотрено шесть каналов для общения с предпринимателями.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Андрей Клычков утвердил актуализированную инвестиционную декларацию Орловской области. К числу основных направлений инвестиционной политики региона документом дополнительно отнесена организация системы обратной связи от инвесторов. Создана она в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации в 2023 году. Внедренная система обратной связи с инвестиционными компаниями получила обозначение ЦУР-Бизнес.

«Система ЦУР-Бизнес агрегирует предложения и жалобы по реализации инвестиционных проектов, – следует из текста декларации. – Данные поступают по каналам обратной связи. В Орловской области выделено шесть каналов обратной связи от субъектов предпринимательской деятельности».

Так, в их число вошли: личный кабинет инвестора на Инвестиционном портале Орловской области; «горячая линия» на Инвестиционном портале; вкладка департамента экономического развития и инвестиционной деятельности на портале правительства региона; социальные сети (группа ВКонтакте департамента экономического развития и инвестиционной деятельности; Центр «Мой Бизнес»; интернет-ресурсы муниципальных образований.

Также губернатор утвердил порядок рассмотрения обращений субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Он регламентирует процедуру рассмотрения простых и сложных обращений, обработка которых возложена на единый центр обратной связи Орловской области. Система обработки обращений сформирована на Платформе обратной связи федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ПОС). Обращения подразделяются на ряд типов: «консультация», «простые» и «сложные». Срок обработки обращений типа «консультация» составляет о 3 рабочих дней включительно, простых обращений – до 5 рабочих дней включительно, сложных обращений – до 10 рабочих дней включительно.

ИА “Орелград”