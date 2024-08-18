Орловскую компанию оштрафовали за трудового мигранта

Организации придется заплатить довольно крупный штраф.

Дело об административном правонарушении рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Его фигурантом стало закрытое акционерное общество «Славянское», которое пыталось оспорить постановление, вынесенное в отношении него Управлением по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. Из материалов дела усматривается, что 19 февраля 2024 года силовики провели внеплановую документарную проверку. По ее итогам был выявлен факт нарушения установленного порядка уведомления УМВД о найме иностранного работника.

Проверка показала, что «Славянское» 5 декабря 2023 года заключило трудовой договор с гражданкой Республики Таджикистан. По закону, работодатель обязан уведомлять Управление по вопросам миграции о приеме иностранца на работу в течение трех рабочих дней с даты заключения трудового договора. В данном случае, сделать это следовало в период с 6 по 8 декабря 2023 года. Однако обязательное уведомление поступило в УМВД России по Орловской области только 21 декабря 2023 года.

Административный орган пришел к выводу, что «Славянское» нарушило требования части 8 статьи 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». За подобное правонарушение законодательством предусмотрены очень крупные штрафы. В частности, «Славянское» за опоздание с уведомлением было привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ. Наказание было наложено в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей.

Это минимально возможный штраф, а максимальный составляет 800 тысяч рублей.

Альтернативным наказанием может стать административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток. «Славянское» оспорило постановление силовиков в суде и частично одержало победу. Суд признал, что сотрудники Управления по вопросам миграции поступили законно, в пределах своей компетенции. Но счел возможным снизить размер наложенного штрафа вдвое, то есть до 200 000 рублей. В остальной части заявленных ЗАО «Славянское» требований было отказано, но решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА “Орелград”