Скотник и животновод попались на хищении зерносмеси

Подельники обворовали предприятие, на котором работали.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный Орловским районным судом в отношении двоих местных жителей. Проблем с законом ранее они не имели, но оступились в 2023 году. Но в данном случае их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Подсудимые в то время работали в компании «АПК Юность», которую и решили обворовать. Преступный план заключался в хищении зерносмеси, предназначенной для кормления скота. На допросе показали, что у них имеется домашнее хозяйство, есть собственный скот. Зерносмесь они решили похитить, чтобы кормить своих животных и не тратить на корма деньги. Отметим, что один из подсудимых работал в должности животновода, второй – скотника.

По версии следствия, в период с 30 июня 2023 года по 24 октября 2023 года, более точное время в ходе предварительного следствия не было установлено, преступники, находясь на своих рабочих местах, похитили из телятника зерносмесь общим весом 1214 килограммов на общую сумму 16 510 рублей 40 копеек. Своими противоправными действиями они причинили компании «АПК Юность» материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимые полностью признали вину. С их слов, кражи они совершали в вечернее время после окончания рабочей смены. Зерносмесь насыпали в мешки по 40 килограммов каждый, после чего грузили их в машину одного из подсудимых и развозили по своим домам. Почти половину украденного полиция нашла при обыске. Животновод, как организатор, получил штраф в размере 40 тысяч рублей, его подельник – в размере 30 тысяч рублей.

ИА “Орелград”