Арбитраж вынес решение по делу об обогащении на кладбищах

Дело слушалось по иску муниципального предприятия.

Муниципальное унитарное предприятие ритуально-обрядовых услуг города Орла проиграло судебный процесс индивидуальному предпринимателю по делу о взыскании неосновательного обогащения. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в процессе приняли участие муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и Контрольно-счетная палата города Орла, которая ранее проверяла работу МУП РОУ.

Именно МУП подал иск, потребовав взыскать с ИП неосновательное обогащение в сумме 342 000 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами. В обоснование заявленных требований истец приводил доводы о том, что МУП РОУ «неосновательно произвело перечисление ответчику указанной денежной суммы при отсутствии с его стороны встречного предоставления при осуществленных закупках».

В материалах суда отмечено, что у МУПа не имеется договоров и первичных документов на спорную сумму. Данные нарушения в сфере расходования бюджетных средств были выявлены Контрольно-счетной палатой города Орла, которая выдала предприятию предписание об их устранении. Предприниматель иск не признал. Он пояснил, что в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства, а именно произвел уборку городских кладбищ и оказал услуги по уборке домиков-шале с центральной площади города Орла.

По мере представления ответчиком и третьими лицами доказательств МУП неоднократно уточнял предмет и основания заявленных требований. В конце концов, предприятие остановилось на сумме 292 000 рублей – из иска следовало, что таким было неосновательное обогащение, «полученное на основании оплаты фактически не оказанных услуг по уборке городских кладбищ». Речь идет о договоре, который МУП РОУ заключило с МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» в декабре 2022 года на сумму 599 000 рублей.

МУП РОУ обязалось выполнить работы по содержанию и благоустройству кладбищ и воинских захоронений города Орла. В свою очередь предприятие заключило несколько контрактов с ИП, предметом которых была механизированная уборка городских кладбищ. В марте 2023 года Контрольно-счетной палатой города Орла была проведена проверка эффективности деятельности МУП РОУ и использования переданного в хозяйственное ведение муниципального имущества.

По результатам проверки был выявлен ряд нарушений и недостатков. В числе прочего КСП указала на необоснованное, по ее мнению, перечисление ИП трех авансовых платежей при отсутствии договорных обязательств. Было указано, что в счетах на оплату отсутствуют подписи уполномоченных лиц ИП, «фактически указанные счета не являются бухгалтерскими или иными документами». Кроме того, КСП посчитала, что у МУП РОУ вообще «отсутствовала целесообразность в привлечении сторонних организаций для исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам», поскольку предприятие располагало достаточным количеством работников для самостоятельной уборки городских кладбищ.

Судьбу спора решила позиция МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла», которое представило суду акты оказанных услуг по всем контрактам и сообщило о том, что обязательства МУП РОУ по указанным контрактам были исполнены в полном объеме. Работы по уборке кладбищ и воинских захоронений были приняты без замечаний. С учетом этих материалов и показаний свидетелей суд решил в удовлетворении исковых требований отказать, посчитав, что неоплаченных работ не было.

ИА “Орелград”