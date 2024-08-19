Орловские строители рассказали, что им мешает

19.8.2024 | 7:33 Новости, Строительство, Экономика

Социологический опрос провели региональные статистики.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Специалисты Орелстата провели очередной социологический опрос, направленный на измерение деловой активности строителей в Орловской области. Интервьюеры пообщались с руководителями строительных организаций и задали им ряд вопросов. В частности, респондентам предлагалось назвать основные факторы, которые мешают, сдерживают или каким-то образом ограничивают строительную деятельность. Подобный мониторинг проводится ежеквартально и отражает изменение динамики сдерживающих факторов.

Так, по итогам второго квартала 2024 года основным фактором, ограничивающим строительную деятельность, по мнению руководителей организаций, стал высокий процент коммерческого кредита. Данный фактор на первое место поставили 39 процентов опрошенных. На втором месте оказалась высокая стоимость материалов, конструкций и изделий, набравшая голоса 36 процентов респондентов.

Далее в порядке убывания следуют такие сдерживающие факторы, как высокий уровень налогов (его назвали 26 процентов респондентов), погодные условия (18 процентов), неплатежеспособность заказчиков (16 процентов), недостаток квалифицированных рабочих (12 процентов), недостаток финансирования, конкуренция со стороны других строительных фирм и недостаток заказов на работы (по 6 процентов).

«По данным обследования деловой активности строительных организаций, отражающего взгляды руководителей на текущую конъюнктуру в сфере строительного бизнеса и перспективы его развития, проведенного по состоянию на 10 мая, индекс предпринимательской уверенности в строительстве во II квартале 2024 года составил 5 процентов», – добавили в Орелстате.

ИА “Орелград”


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