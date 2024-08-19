Орловское УФАС наводит порядок на рынке рекламы

Антимонопольщики продлили муниципалитетам сроки исполнения предупреждений.

Орловское УФАС России продолжает наводить порядок на региональном рынке наружной рекламы. Напомним, еще весной за решение этого вопроса взялась Федеральная антимонопольная служба. Орловское управление провело мониторинг ситуации в регионе. Он показал, что не во всех муниципальных образованиях имеются схемы размещения рекламных конструкций, утвержденные местными властями.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС, по итогам проверки было выдано 12 предупреждений о прекращении действий или бездействия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Тем самым антимонопольная служба отреагировала на истинное состояние указанного рынка. В частности, признаки нарушения антимонопольного законодательства были выявлены на территориях Верховского, Глазуновского, Дмитровского, Должанского, Залегощенского, Краснозоренского, Кромского, Корсаковского, Новосильского, Свердловского, Сосковского и Урицкого районов.

Выразились они в том, что местными властями «не были совершены действия по разработке, утверждению и размещению в сети «Интернет» схем размещения рекламных конструкций на территории соответствующих районов Орловской области в соответствии с требованиями законодательства». Властям перечисленных районов было предписано в срок до 31 июля 2024 либо утвердить схемы размещения рекламных конструкций, либо принять официальное решение о том, что такие конструкции размещаться не будут.

На текущий момент об исполнении предупреждения отчитались только администрации Залегощенского и Новосильского районов. Орловское УФАС проверило данную информацию и убедилось в том, что а территории этих районной схемы размещения рекламных конструкций действительно утверждены и уже опубликованы на официальных сайтах местных администраций.

«Одновременно с этим в Орловское УФАС от администраций остальных 10 районов Орловской области поступили ходатайства о продлении срока исполнения предупреждений, – сообщает пресс-служба ведомства. – Рассмотрев указанные ходатайства, Орловское УФАС продлило срок исполнения предупреждений. Исполнение предупреждений находится на контроле».

ИА “Орелград”