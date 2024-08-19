Флаг орловского вуза украсил вершину Килиманджаро

Она считается одной из семи величайших в мире.

Восхождение на пик высотой 5 тысяч 895 метров совершил ректор Орловского государственного института культуры Владимир Матвеев. Сделав это, орловец сфотографировался на Килиманджаро с двумя флагами — ОГИК и «Русского географического общества».

Как рассказал Матвеев, путь к вершине занял пять дней. При этом финальный подъём на сам пик продлился около восьми часов.

«Поздравляю всех причастных, в особенности членов Орловского областного отделения РГО, которых с каждым годом становится всё больше,а их проекты сохраняют и дополняют культурное, историческое и географическое наследие!» – высказался Матвеев.

Также орловец указал, что знаменательное событие произошло накануне 18 августа, когда в России отмечается День географа.

ИА «Орелград»