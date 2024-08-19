Флаг орловского вуза украсил вершину Килиманджаро

19.8.2024 | 17:01 Новости, Образование, Общество

Она считается одной из семи величайших в мире.

Фото: vk.com/id711893486

Восхождение на пик высотой 5 тысяч 895 метров совершил ректор Орловского государственного института культуры Владимир Матвеев. Сделав это, орловец сфотографировался на Килиманджаро с двумя флагами — ОГИК и «Русского географического общества».

Как рассказал Матвеев, путь к вершине занял пять дней. При этом финальный подъём на сам пик продлился около восьми часов.

«Поздравляю всех причастных, в особенности членов Орловского областного отделения РГО, которых с каждым годом становится всё больше,а их проекты сохраняют и дополняют культурное, историческое и географическое наследие!» – высказался Матвеев.

Также орловец указал, что знаменательное событие произошло накануне 18 августа, когда в России отмечается День географа.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования