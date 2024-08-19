В Орле ушёл из жизни Михаил Есипов

Известный орловец внезапно скончался сегодня.

Об этом сообщил “Первый областной”. По данным СМИ, смерть произошла скоропостижно – в одном из ресторанов города во время обеда.

Михаил Есипов был хорошо известен в Орле и за его пределами как руководитель Event-агентства “Пятница” и издатель одноимённого журнала. Также он выступал организатором ряда крупных и знаковых мероприятий, например, таких как “Ночь пожирателей рекламы”.

“Всё, кроме свадеб и похорон!” — так описывал свою сферу деятельности сам Есипов.

ИА “Орелград”