В Орле ушёл из жизни Михаил Есипов

19.8.2024 | 16:40 Важное, Новости, Общество

Известный орловец внезапно скончался сегодня.

Фото: vk.com/m_esipov

Об этом сообщил “Первый областной”. По данным СМИ, смерть произошла скоропостижно – в одном из ресторанов города во время обеда.

Михаил Есипов был хорошо известен в Орле и за его пределами как руководитель Event-агентства “Пятница” и издатель одноимённого журнала. Также он выступал организатором ряда крупных и знаковых мероприятий, например, таких как “Ночь пожирателей рекламы”.

“Всё, кроме свадеб и похорон!” — так описывал свою сферу деятельности сам Есипов.

ИА “Орелград”


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