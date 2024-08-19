Завтра в Орле воду будут раздавать по 19 адресам

19.8.2024 | 18:00 ЖКХ, Новости

В городе запланировано масштабное отключение водоснабжения.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Напомним, они связаны с врезкой нового водовода (на Машиностроительной улице). Воды не будет с 9 до 22 часов – в Заводском районе (кроме “Лужков”), частично в Советском районе, а также на некоторых территориях, которые относятся уже к Орловскому муниципальному округу.

Питьевую воду можно будет получить в 17 точках:

  • на Комсомольской улице у домов №127, 242, 274, 356,
  • на Карачевском шоссе, 94,
  • на Саханской, 2,
  • на 5-ой Орловской Стрелковой дивизии, 5,
  • в микрорайонах Зареченского ПМК (Центральная, 7) и “Болховском” (Генерала Лаврова, 6),
  • на Гагарина, 51,
  • на перекрёстке улиц Генерала Родина и Часовой,
  • на перекрёстке улицы Матвеева и переулка Ипподромного (парковка больницы Семашко),
  • у медучреждений – Областной детской больницы и Областного перинатального центра, тубдиспансера, поликлиники №3, Детского инфекционного стационара.

Также в Орле будут раздавать воду для технических нужд – на Наугорском шоссе, 52, и на Генерала Жадова, 2.

 ИА “Орелград”


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