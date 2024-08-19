Губернатор отвел неделю на зачисление курян в школы, детсады и ссузы

Вынужденно покинувшие свои дома дети смогут начать новый учебный год в Орловской области.

Поручение прозвучало на заседании правительства региона 19 августа. Департамент образования вместе с органами местного самоуправления районов до 27 августа должны принять все заявления для зачисления в школы, детские сады, среднепрофессиональные образовательные организации, сказал Андрей Клычков.

В четверг было дано поручение Совету ректоров, чтобы проверили аналитику вместе с департаментом внутренней политики: предоставить возможность зачисления в орловские вузы тем, кто прибывает из вузов Курской области.

Ранее губернатор сообщал, что школьников также обеспечат формой и канцелярскими принадлежностями.

Напомним, в Орловской области уже более 3000 вынужденных переселенцев. Большинство – пенсионеры, женщины и дети.

ИА “Орелград”