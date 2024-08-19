Жуков оставит пост главы Орловского округа с 22 августа

19.8.2024 | 11:37 Важное, Закон и порядок, Новости

Отставку чиновника оформят официальным решением окружного совета.

Фото главы ОМО Романа Жукова

Орловский окружной Совет народных депутатов соберется на свое внеочередное заседание 21 августа 2024 года. Проект повестки дня уже сформирован. В него включено только два вопроса: об отставке главы округа Романа Жукова и назначении его преемника. Как следует из проекта решения, заявление о досрочном сложении полномочий Жуков написал 15 августа. Депутаты планирует на внеочередном заседании рассмотреть его и удовлетворить. Принятое решение будет направлено временно исполняющему обязанности главы Орловского муниципального округа для его подписания и официального опубликования в газете «Муниципальный вестник».

Согласно официальной формулировке, полномочия Жукова будут прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию с 22 августа 2024 года. Имя преемника тоже уже известно. Из документов Окружного совета следует, что с 22 августа исполняющим обязанности главы округа станет Александр Черных, в настоящее время – первый заместитель главы администрации округа. Исполнять обязанности он будет до вступления в должность вновь избранного главы округа. В связи с увеличением объема его работы и ненормированным графиком работы депутаты планируют установить Черных доплату в виде разницы в денежном содержании.

Напомним, что Орловский округ еще сравнительно недавно имел статус муниципального района. Но 30 апреля 2021 года принят закон Орловской области, согласно которому муниципальное образование «Орловский район» и поселения, входящие в него, были преобразованы в Орловский муниципальный округ. Днем его образования официально считается 14 мая 2021 года. Отметим, что предыдущие руководители сделали довольно успешную карьеру. Так, Юрий Парахин, при котором район начал свое преобразование в округ, стал мэром города Орла, а его преемница Лилия Пиняева ушла на должность председателя Избирательной комиссии Орловской области.

ИА “Орелград”


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