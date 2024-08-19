Жуков оставит пост главы Орловского округа с 22 августа

Отставку чиновника оформят официальным решением окружного совета.

Орловский окружной Совет народных депутатов соберется на свое внеочередное заседание 21 августа 2024 года. Проект повестки дня уже сформирован. В него включено только два вопроса: об отставке главы округа Романа Жукова и назначении его преемника. Как следует из проекта решения, заявление о досрочном сложении полномочий Жуков написал 15 августа. Депутаты планирует на внеочередном заседании рассмотреть его и удовлетворить. Принятое решение будет направлено временно исполняющему обязанности главы Орловского муниципального округа для его подписания и официального опубликования в газете «Муниципальный вестник».

Согласно официальной формулировке, полномочия Жукова будут прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию с 22 августа 2024 года. Имя преемника тоже уже известно. Из документов Окружного совета следует, что с 22 августа исполняющим обязанности главы округа станет Александр Черных, в настоящее время – первый заместитель главы администрации округа. Исполнять обязанности он будет до вступления в должность вновь избранного главы округа. В связи с увеличением объема его работы и ненормированным графиком работы депутаты планируют установить Черных доплату в виде разницы в денежном содержании.

Напомним, что Орловский округ еще сравнительно недавно имел статус муниципального района. Но 30 апреля 2021 года принят закон Орловской области, согласно которому муниципальное образование «Орловский район» и поселения, входящие в него, были преобразованы в Орловский муниципальный округ. Днем его образования официально считается 14 мая 2021 года. Отметим, что предыдущие руководители сделали довольно успешную карьеру. Так, Юрий Парахин, при котором район начал свое преобразование в округ, стал мэром города Орла, а его преемница Лилия Пиняева ушла на должность председателя Избирательной комиссии Орловской области.

ИА “Орелград”