Из-за нестыковки баз данных некоторым курянам отказали в выплате

19.8.2024 | 11:24 Новости, Общество

О возникающих проблемах поговорили 19 августа на заседании правительства Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

В регион прибыло более 3000 человек, вынужденно покинувших дома в приграничных районах. Большинство из них – куряне, также начали прибывать люди из Белгородской области.

«Прошу все службы оперативно отрабатывать (где проверочные мероприятия, где подготовка документов), чтобы здесь никаких заминок не было», – призвал губернатор Андрей Клычков.

Департамент информационных технологий вместе с Социальным фондом, департаментом соцзащиты провели практически полную отработку всех прибывших по подаче заявлений на выплаты, которые предусмотрены. Но есть проблематика согласования баз данных у ФНС, соцслужбы Курской области.

«По ряду лиц пришли отказы, – сообщил Андрей Клычков. – Здесь именно несостыковка баз данных».

Губернатор отметил, что сейчас службы решают массу сложнейших задач. Орловским коллегам поручено повторно отправить запросы, ликвидируя разногласия в списках и данных, чтобы люди получили выплаты.

ИА “Орелград”


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