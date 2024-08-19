Орловцев ждёт жара до 34 градусов

19.8.2024 | 11:25 Новости, Общество

Однако так будет лишь половину недели.

Фото: ИА “Орелград”

Соответствующий прогноз опубликовал Орловский гидрометцентр.

Конкретно по областному центру сегодня прогнозируется от 32 до 34 градусов, без существенных осадков и с переменной облачностью. Ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду (по разным направлениям).

Завтра и послезавтра днём ожидается от 29 до 34 градусов. Днём во вторник синоптики прогнозируют небольшие дожди, в среду – кратковременные, с грозами.

Ночью осадков не будет. Ночные температуры в Орле составят от 14 до 19 градусов.

Однако всё изменится в середине недели. Как пояснили в Орёлгидрометцентре, хорошая погода сохранится, как максимум, до четверга. Затем в регион придёт скандинавский циклон.

ИА “Орелград”

 


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