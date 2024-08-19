Орловцев ждёт жара до 34 градусов

Однако так будет лишь половину недели.

Соответствующий прогноз опубликовал Орловский гидрометцентр.

Конкретно по областному центру сегодня прогнозируется от 32 до 34 градусов, без существенных осадков и с переменной облачностью. Ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду (по разным направлениям).

Завтра и послезавтра днём ожидается от 29 до 34 градусов. Днём во вторник синоптики прогнозируют небольшие дожди, в среду – кратковременные, с грозами.

Ночью осадков не будет. Ночные температуры в Орле составят от 14 до 19 градусов.

Однако всё изменится в середине недели. Как пояснили в Орёлгидрометцентре, хорошая погода сохранится, как максимум, до четверга. Затем в регион придёт скандинавский циклон.

ИА “Орелград”