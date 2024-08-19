Майские морозы помогли производителям зерна с ценами

Продажа по себестоимости не грозит, уверен орловский губернатор.

Цены обсудили на заседании правительства региона 19 августа. Руководитель департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева доложила, что в настоящий момент, в соответствии с биржевыми торгами, средняя цена на пшеницу 3 класса на глубокой воде (Новороссийск) составляет 16,7 тыс. рублей за тонну, на малой воде (Ростов и Ейск) – 15,5 тыс. рублей, у нас в области – 13,5 тыс. рублей.

«Зависит от прогнозов на урожай и от цен на мировом рынке, как на все экспортные товары. Что касается государственной поддержки, в этом году область получила 300 миллионов рублей зерновых субсидий (как раз на компенсацию потерь аграриев в период низкой цены на зерно). Эти средства были доведены в первом квартале», – сообщила Евгения Суровцева.

Губернатор Андрей Клычков уточнил, что в регионе в основном “четвертый класс пшеницы”, но все равно цена (по сравнению с прошлым годом, когда было 8 и 9 тысяч рублей за тонну, что ниже себестоимости) сегодня значительно больше.

«Это связано с тем, что меньше посев по зерновым культурам, плюс морозы майские. Они нас меньше коснулись, чем многих других, соответственно, уменьшается и объем урожая», – сказал Андрей Клычков.

В целом по результату уборочной кампании Орловская область идет аналогично прошлому году, с небольшим снижением. Однако еще не все культуры убраны, которые пойдут в зачет. По мнению губернатора, регион выйдет на схожий показатель рекордного 2023 по зерновым, зернобобовым и масличным культурам.

ИА “Орелград”