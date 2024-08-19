Орловца будут судить за попытку подкупа сотрудника ГАИ

19.8.2024 | 15:01 Закон и порядок, Новости

Преступление выявили в Кромском районе.

Фото: ИА “Орелград”

Всё случилось совсем недавно – в конце июля. Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета, сотрудники ГАИ остановили на одной из улиц посёлка Кромы автомобиль. Оказалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобилист отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Затем, находясь в кабинете сотрудников полиции, он попытался передать инспектору взятку в размере 25 тысяч рублей. Так он пытался неформально решить вопрос с привлечением к административной ответственности за допущенные нарушения.

Однако инспектор ГАИ от взятки отказался. В итоге орловец не решил проблему, а заработал ещё одно дело (по статье “покушение на дачу взятки”).

Известно, что мужчина признал свою вину. На данный момент СКР завершил следствие и отправил дело в суд для рассмотрения.

ИА “Орелград”


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