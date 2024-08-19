На Орловщине зафиксировали снижение числа ДТП с пострадавшими

19.8.2024 | 15:45 Новости, Происшествия

По данному показателю наш регион оказался на 24 месте по стране.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Материал на данную тему опубликовало “РИА Новости”. Специалисты сравнили данные за первую половину года по всем регионам России (кроме новых).

Оказалось, что с января по июнь в Орловской области на каждые 100 тысяч единиц автотранспорта пришлось по 85,3 ДТП с пострадавшими (включая погибших и раненых). Это 24-й показатель по стране – считая от менее аварийноопасных регионов к более аварийноопасным.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, число таких ДТП на Орловщине немного уменьшилось (на 3,2%). Также эксперты отмечают, что в первой половине 2024-го на каждые 100 тысяч орловцев пришлось по 56,3 пострадавших или погибших в автоавариях.

Наиболее сложная ситуация по данному показателю зафиксирована в Туве и Калмыкии, а также в Омской области. Меньше всего ДТП с пострадавшими происходило в Чечне, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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