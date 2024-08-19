На Орловщине зафиксировали снижение числа ДТП с пострадавшими

По данному показателю наш регион оказался на 24 месте по стране.

Материал на данную тему опубликовало “РИА Новости”. Специалисты сравнили данные за первую половину года по всем регионам России (кроме новых).

Оказалось, что с января по июнь в Орловской области на каждые 100 тысяч единиц автотранспорта пришлось по 85,3 ДТП с пострадавшими (включая погибших и раненых). Это 24-й показатель по стране – считая от менее аварийноопасных регионов к более аварийноопасным.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, число таких ДТП на Орловщине немного уменьшилось (на 3,2%). Также эксперты отмечают, что в первой половине 2024-го на каждые 100 тысяч орловцев пришлось по 56,3 пострадавших или погибших в автоавариях.

Наиболее сложная ситуация по данному показателю зафиксирована в Туве и Калмыкии, а также в Омской области. Меньше всего ДТП с пострадавшими происходило в Чечне, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.

ИА “Орелград”