Сахарные заводы начинают переработку свеклы

Первым в Орловской области стартовал «Ливны Сахар».

Посевные площади под сахарной свеклой в 2024 году составляют 61,8 тыс. гектаров, что на 11,8 тыс. гектаров больше, чем в 2023. Деятельность по переработке в Орловской области осуществляют четыре завода. Большую часть сырья они выращивают сами.

«Ливны Сахар» уже приступил к приемке и переработке сахарной свеклы, сообщила на заседании правительства 19 августа начальник департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева. Следующие три сахарных комбината (Колпнянский, Отрадинский и Залегощенский) в ближайшие десять дней также приступят к приемке и переработке сахарной свеклы.

«Необходимо отметить, что в прошлом году у нас в регионе была произведена 351 тысяча тонн сахара. Хватает, чтобы накормить порядка 40 миллионов человек, в соответствии со средними нормами потребления», – сказала Евгения Суровцева.

В 2024 году объем инвестиций на модернизацию этих заводов составил 2 миллиарда рублей, сообщила чиновница.

ИА “Орелград”