Генпрокуратура упомянула Орловщину в негативном контексте

Ведомство рассказало о работе по обеспечению законности при реализации нацпроектов в первой половине текущего года.

Наш регион оказался в ряду тех, где прокуратура привлекала к административной ответственности виновных в нарушениях сроков исполнения работ по проекту «Безопасные качественные дороги». Аналогичные проблемы с законом выявлялись в Тульской и Ивановской областях ЦФО, а также в Ставропольском крае, Магаданской и Ростовской областях.

Общая сумма штрафов, наложенных за срывы сроков (по всем нацпроектам и регионам), составила около 300 миллионов рублей. Выявлено около 58 тысяч таких нарушений. Таковы итоги за первое полугодие 2024-го.

Также за этот период прокуратура выявила новые факты хищений бюджетных средств при реализации нацпроектов – на общую сумму около 3 миллиардов рублей. Однако в связи с этой информацией непосредственно Орловщина уже не упоминается.

Напомним, в мае этого года прокурор Орловской области упоминал, что проблемы с исполнением нацпроектов есть не только в сфере строительства дорог, но и, например, в здравоохранении и образовании.

ИА «Орелград»