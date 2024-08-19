Орловчанка пристрастилась к кражам электросамокатов

19.8.2024 | 12:03 Криминал, Новости

Женщину подозревают уже во втором таком преступлении.

Фото: ИА “Орелград”

Уголовное дело возбуждено по статье «кража». Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

В полицию обратился житель Северного района. Он рассказал, что преступники похитили его электросамокат стоимостью около 40 тысяч рублей. Орловец оставил его во дворе дома, а потом не нашёл на месте.

Сотрудники МВД установили подозреваемую и задержали её с поличным. Оказалось, что ранее она совершала аналогичное преступление, но, видимо, не смогла справиться с собой и совершила рецидив.

Орловчанке грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Орле у автовокзала столкнулись «Нива» и мотоцикл.

ИА «Орелград»


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